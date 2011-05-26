Пушилин сообщил о расширении ВС РФ серой зоны на краснолиманском направлении за сутки

Глава ДНР рассказал о ходе СВО за день.

Стало известно о незначительном расширении российскими Вооруженными силами серой зоны на краснолиманском направлении за минувшие сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что ситуация на поле боя остается полностью контролируемой.

Противник готовится к каким-то активным действиям, но если брать северное направление, краснолиманское направление, то за последние сутки нашими подразделениями была расширена серая зона. Незначительно, но тем не менее это все же продвижение вперед. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live