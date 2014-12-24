Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией

Губернатор Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с годовщиной воссоединения нового региона с Россией. Он пояснил, что ровно год назад Донбасс вернулся домой. Чиновник назвал проведенный на территории ДНР всенародный референдум историческим событием, когда воля жителей смогла найти четкое и однозначное выражение.
От всего сердца поздравляю всех, кому дорого это событие, с годовщиной воссоединения с нашей Родиной. Точно так же мы уверены и в нашей Победе, победе над противником. Мы не одни, мы вместе с Россией приближаем этот день. Это значит, что Донбасс будет освобожден, а враг будет повержен.
Денис Пушилин, глава ДНР
Денис Пушилин поблагодарил граждан, правительство страны и местные власти в субъектах за поддержку в восстановлении республики. Особую роль в этом вопросе глава ДНР видит в работе главы государства Владимира Путина, кабинета министров, депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации.
Пушилин: ВСУ укрепляют оборону на купянском направлении.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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