Пушилин: ВСУ укрепляют оборону на купянском направлении

Глава ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Украинские Вооруженные силы в зоне проведения специальной военной операции предпринимают попытки укрепить свою оборону на купянском направлении, готовясь к возможному наступлению России на территрии. Соответствующее заявление в видеообращении, опубликованном в его собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин

Видим скопление сил противника. Выстраиваются оборонительные сооружения, заливаются бетоном. На определенном расстоянии фиксируются бронегруппы на случай, если наши подразделения перейдут к активной фазе наступления. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: ВСУ наращивают силы на краснолиманском и сватовском направлениях.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.