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Пушилин: ВСУ наращивают силы на краснолиманском и сватовском направлениях

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Глава ДНР рассказал о работе РЭБ в регионе.

Губернатор Донецкой народной Республики Денис Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы Украины наращивают силы на краснолиманском и сватовском направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с подписчиками в социальных сетях, записав видеообращение. Эксперт подчеркнул, что на территории фиксируется "смена подразделений на переднем крае"

Возможности противника увеличены, объективно можем об этом говорить, видим увеличение возможностей в плане работы РЭБ. Понимаем, что с этим делать. Каких-то серьезных изменений в позициях противостоящих сторон не замечено.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин сообщил об увеличении серой зоны силами ВС РФ в Марьинке.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: всу, денис пушилин, днр, краснолиманское направление, сватовское направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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