В ДНР оценили оперативную обстановку на СВО.

Серая зона увеличена российскими силами по результатам пятничных боев в Марьинке на территории Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в видеообращении сделал губернатор российского региона Денис Пушилин.

На авдеевском и марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северо-западной части Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое. Денис Пушилин, глава ДНР

Марьинка - город, расположенный в западном направлении от Донецка. С 2014 года он находится под контролем киевского режима. Именно отсюда Вооруженные силы Украины обстреливают Перовский и Кировский районы административного центра ДНР. С 2022 года российские Вооруженные силы выбили украинские боевые соединения из большей части районов Марьинки. Однако противник продолжает наносить удары с позиций.

ВСУ были отброшены на исходные позиции на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.