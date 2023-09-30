ВСУ были отброшены на исходные позиции на южнодонецком направлении

Глава ДНР оценил работу ВС РФ против ВСУ.

Губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил жителям региона о том, что Вооруженные силы Украины были отброшены на исходные позиции на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Чиновник пояснил, что противник понес потери, когда хотел провести р азведку боем. Однако в итоге ВСУ откатились на исходные позиции.

Начнем с южного направления, там существенных изменений мы не зафиксировали. Противник пытался осуществлять разведывательно-боевые действия в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки... Денис Пушилин, глава ДНР

Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.