Денис Пушилин оценил ситуацию на СВО.

Российские Вооруженные силы улучшили позиции на северном фланге города Артемовска, так как фиксируется продвижение в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Берховка. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник добавил, что говорит о продвижении бойцов вблизи двух населенных пунктов. Он призвал выполнить боевую задачу по удержанию территории, так как противники пытаются повернуть ситуацию вспять.

Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера… Но я думаю, это не последние сюрпризы от наших ребят. Денис Пушилин, глава ДНР

.Пушилин ожидает обострения ситуации на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live