Глава ДНР оценил оперативную обстановку на СВО.

Прибытие дополнительных резервов Вооруженных сил Украины фиксируется на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник уточнил, что сейчас военнослужащие понимают, что делать в такой ситуации. Однако глава ДНР прогнозирует определенное обострение ситуации на различных участках указанной территории.

На краснолиманском направлении мы фиксируем увеличение количества ВСУ, не менее трех батальонов - это за последние несколько суток - прибыло дополнительных сил противника. Денис Пушилин, глава ДНР

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live