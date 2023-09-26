Российские войска улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях

Денис Пушилин оценил ситуацию на СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях, а дополнительно также уничтожили ряд опорных пунктов противника из Вооруженных сил Украины вблизи таких населенных пунктов как Водяное и Красногоровка. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник заметил, что на территории зафиусировано расширение не только "серой" зоны. При этом на угледарском направлении существенных позиционных изменений нет, но ВСУ собирают "определенные силы" на участке и пытаются провести ротацию.

Авдеевское и марьинское направление: за последние сутки есть объективные улучшения позиций, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилина избрали на должность главы ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live