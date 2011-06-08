На инаугурации руководитель региона заявил, что дает слово оправдать доверие избирателей.

Дениса Пушилина избрали на должность главы ДНР. Об этом сообщается на сайте политика.

Пушилин был избран главой республики по итогам "процедуры тайного голосования". Ранее он исполнял обязанности главы ДНР. На этот пост также претендовали депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар.

На инаугурации руководителя региона Пушилин заявил, что дает слово оправдать доверие избирателей. Он подчеркнул, что сделает все для того, чтобы вернуть мир и благополучие".

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.