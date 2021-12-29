Пушилин: Порошенко остается для Донбасса военным преступником

В ДНР рассказали, что экс-глава Украины отдавал преступные приказы по Донбассу.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко был и остается для Донбасса военным преступником. Политик возглавлял страну в период с 2014 по 2019 года. В ДНР надеются на то, что мужчина понесет заслуженное наказание за свои действия. Об этом Денис Пушилин сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Военные преступления не имеют срока давности. Я очень жду, что настанет тот день, когда Порошенко предстанет перед реальным судом за его реальные преступления и понесет реальное наказание. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт оценил открытие в Киеве уголовного дела против Петра Порошенко. Эту ситуацию в ДНР считают политическими разборками и попыткой действующего президента Владимира Зеленского расправиться с мешающим ему оппонентом. При этом регион наблюдал за действиями народного трибунала за реальные преступления против гражданского населения Донбасса. Пушилин заметил, что по воле Порошенко ликвидировались целые семьи и населенные пункты.

Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства.

Фото и видео: YouTube / Денис Пушилин

