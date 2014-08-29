Пушилин: ДНР и КНДР обсуждают приезд в Донецк северокорейских строителей

Он напомнил, что до введения санкций строители из КНДР регулярно трудились в других странах.

ДНР и КНДР обсуждают приезд в Донецк северокорейских строителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, в Донецке развернулась грандиозная стройка, которая будет набирать обороты. Пушилин напомнил, что до введения санкций строители из КНДР регулярно трудились в других странах и подтвердили свою высокую квалификацию.

Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее мы сообщали, что Япония считает нарушением международного права признание ДНР и ЛНР со стороны КНДР.

Видео: ВКонтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE