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Пушилин: Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР
Сегодня, 8:40
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Пушилин: Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР

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Глава ДНР рассказал, что США ввели персональные ограничения против Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что американский президент Джо Байден введением санкций против непосредственно Луганской и Донецкой народной республик признал как факт независимость ЛНР и ДНР. Такое заявление в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сделал чиновник.  Ранее Белый дом запретил местным компаниям, физическим лицам инвестировать в регион и торговать с ним.

Есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики (США) после признания (РФ независимости ДНР и ЛНР), то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против ДНР и ЛНР.

Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что на Донбассе обострилась ситуация в последние дни. В результате Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны ВСУ. Из региона проводится эвакуация граждан в Ростовскую область и другие регионы России. Также 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а после - обратились к Москве с просьбой признать независимость республик.

Пушилин потребовал от украинских войск покинуть территорию ДНР.

Фото и видео: YouTube / Соловьёв LIVE
 

Теги: денис пушилин, джо байден, донбасс, признание лнр и днр, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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