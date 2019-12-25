Пушилин: Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР

Глава ДНР рассказал, что США ввели персональные ограничения против Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что американский президент Джо Байден введением санкций против непосредственно Луганской и Донецкой народной республик признал как факт независимость ЛНР и ДНР. Такое заявление в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сделал чиновник. Ранее Белый дом запретил местным компаниям, физическим лицам инвестировать в регион и торговать с ним.

Есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики (США) после признания (РФ независимости ДНР и ЛНР), то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против ДНР и ЛНР. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что на Донбассе обострилась ситуация в последние дни. В результате Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны ВСУ. Из региона проводится эвакуация граждан в Ростовскую область и другие регионы России. Также 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а после - обратились к Москве с просьбой признать независимость республик.

Пушилин потребовал от украинских войск покинуть территорию ДНР.

Фото и видео: YouTube / Соловьёв LIVE

