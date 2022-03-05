Пушилин: "Азов"* совершил взрыв в Мариуполе, под завалами - люди

Глава ДНР рассказал, что в подвале остались женщины и дети.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что боевики националистического батальона "Азов" совершили взрыв в Мариуполе. В результате трагедии под завалами осталось порядка 200 человек. Такой информацией чиновник поделился с журналистами в эфире Первого канала. Эксперт уточнил, что боевики привели в действие заранее заложенные в здании взрывные устройства. Это привело к обрушению конструкций.

Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу бульвар Меотиды, дом 15/20. Денис Пушилин, глава ДНР

В настоящее время под завалами в подвальном помещении находятся до 200 человек. Большая часть из них - женщины и дети. Напомним, что на территории России "Азов"* считается террористической и экстремистской организацией, его деятельность запрещена.

Верещук: Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек по гумкоридору.

Фото и видео: YouTube / Первый канал