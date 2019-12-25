Верещук: Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек по гумкоридору

Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала маршруты, по которым население будет выводиться из боевых районов.

В Киеве заявили, что из Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек по гуманитарному коридору. Такое заявление сделала официальная представительница украинской власти, министр по вопроса реинтеграции некподконтрольных территорий, вице-премьер страны Ирина Верещук на брифинге с журналистами. Чиновница уточнила, что из Волновахи должно выйти более 15 тысяч граждан.

Мы достигли соглашения об открытии гуманитарного коридора с 9 часов утра по украинскому времени (10:00 по Москве) сегодня, 5 марта, в двух направлениях, Волноваха, Мариуполь. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

На Украине уточнили, что маршруты для вывода граждан из регионов, в которых ведутся бои, будут проходить по направлениям Мариуполь - Никольское - Розовка - Бельмак - Пологи - Орехов - Запорожье. Верещук добавила, что речь идет о первом гуманитарном канале. ВТорым путем станет Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар - Покровск - Запорожье.

Минобороны: военные ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.

Фото и видео:

