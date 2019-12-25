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Минобороны: военные ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя
Сегодня, 11:51
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Минобороны: военные ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя

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Игорь Конашенков напомнил о работе в районе города националистов.

В Минобороны России заявили, что военные Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Такое заявление в утреннем брифинге от 5 марта журналистам рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ привел подробности о проведении боев за населенный пункт, расположенный на Украине. Эксперт уточнил, что по зашедшим в город подразделениям Народной милиции ДНР националисты из батальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь. При этом радикалы расположились в зданиях больниц, школ, роддомов и детских садах.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В начале марта пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал катастрофической ситуацию, которая происходит сейчас в Мариуполе. Он уточнил, что у местных жителей практически не осталось продовольствия, запаса питьевой воды и отсутствует электричество.

Минобороны РФ показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине.

"Азов" и "Айдар" - запрещенные на территории России террористические и экстремистские организации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: днр, донбасс, игорь конашенков, мариуполь, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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