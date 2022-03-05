Минобороны РФ показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны Украины показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции. На размещенном ролике видно, что воздушные средства Вооруженных сил РФ действуют в парном составе.
Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами.
пресс-служба Минобороны России
В военном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время армейская авиация на территории Украины сопровождает колонны и подразделения, уничтожает бронетехнику противника, а также доставляет десант и грузы к местам назначения.
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Фото и видео: Минобороны России
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