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Минобороны РФ показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

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Авиация РФ выполняет задачи на Украине.

Министерство обороны Украины показало боевое применение вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции. На размещенном ролике видно, что воздушные средства Вооруженных сил РФ действуют в парном составе.

Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами.

пресс-служба Минобороны России

В военном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время армейская авиация на территории Украины сопровождает колонны и подразделения, уничтожает бронетехнику противника, а также доставляет десант и грузы к местам назначения.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, ка-52, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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