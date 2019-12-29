Пункт пропуска через российско-финляндскую границу "Брусничное" будет реконструирован

В проект может быть вложено до 650 млн руб, пропускная способность объекта возрастет до 1,8 млн транспортных средств в год

Автомобильный пункт пропуска через госграницу России "Брусничное" будет модернизирован. На сайте закупок размещена документация филиала ФГУП "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" в Санкт-Петербурге, согласно которой планируется выполнить проектно-изыскательских работы по реконструкции пункта "Брусничное". Стоимость работ - 19 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 17 марта.

Исполнителю работ надо разработать проект реконструкции "Брусничного". Как отмечается в документации, предельная стоимость самой модернизации составляет 650 миллионов рублей. После ее завершения пропускная способность объекта возрастет почти на 870 тысяч транспортных средств в год. Таким образом, ежегодно здесь можно будет обслуживать 1,8 миллионов автомобилей.

АПП "Брусничное" предназначен, в частности, для ввоза на территорию России пищевых продуктов, изделий, кормов.

Проект реконструкции будет разработан в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли". Финансирование обеспечит госбюджет России.

"Брусничное" — один из трёх многосторонних АПП через российско-финляндскую границу на территории Выборгского района.

Как ранее сообщало Piter.tv, власти Ленобласти попросили средства из федерального бюджета на местные дороги.

Фото:Global Look Press / Zamir Usmanov