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Власти Ленобласти попросили средства из федерального бюджета на местные дороги
Сегодня, 14:11
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Власти Ленобласти попросили средства из федерального бюджета на местные дороги

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Самым затратным проектом для области стали "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Власти Петербурга и Ленобласти могут получить дополнительные средства из федерального бюджета для реализации транспортных проектов. Об этом сообщил "Коммерсант" 25 февраля.

Чиновники из области попросили на эти цели 37,8 миллиардов рублей, хотя в прошлом году запрашивали лишь 10,6 миллиардов рублей. В городе с суммой пока не определились. Самые приоритетные проекты были представлены на встрече с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в Смольном на прошлой неделе. Для Ленобласти самым затратным проектом стали "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в который входит и строительство развязки с КАД в Мурино. В плане развития транспорта у Петербурга 25 похожих проектов. 

Ранее мы писали, что дорожные работы ограничат скорость движения на трассах Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: дороги, ленобласть, федеральный бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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