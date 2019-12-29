Власти Ленобласти попросили средства из федерального бюджета на местные дороги

Самым затратным проектом для области стали "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Власти Петербурга и Ленобласти могут получить дополнительные средства из федерального бюджета для реализации транспортных проектов. Об этом сообщил "Коммерсант" 25 февраля.

Чиновники из области попросили на эти цели 37,8 миллиардов рублей, хотя в прошлом году запрашивали лишь 10,6 миллиардов рублей. В городе с суммой пока не определились. Самые приоритетные проекты были представлены на встрече с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в Смольном на прошлой неделе. Для Ленобласти самым затратным проектом стали "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в который входит и строительство развязки с КАД в Мурино. В плане развития транспорта у Петербурга 25 похожих проектов.

Ранее мы писали, что дорожные работы ограничат скорость движения на трассах Ленобласти.

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