Дорожные работы ограничат скорость движения на трассах Ленобласти

Изменения затронут восемь трасс.

Во вторник, 25 февраля, на трассах Ленобласти вступили в силу ограничения движения, связанные с дорожными работами. Установка знаков, ремонт покрытия и устранение деформаций обочины внесут поправки в обычное передвижение автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так на трассе "Кола" от Петербурга до границы с Королевством Норвегия с 8.00 до 19.00 ожидается ограничение скорости на километре 12-179 на оба направления, километре 40 в сторону Петербурга и километре 121 в сторону Мурманска.

На трассе М-10 в то же время ограничат скорость на километре 593-674 на оба направления и на километр 658 в сторону Петербурга. В те же временные промежутки ограничат скорость в оба направления на 108-149 километре трассы А-120, 479-532 километре трассы А-114, 65, 72-74, 125 и 145 километрах трассы А-181 от Северной столицы до Финляндии.

Также ограничение скорости затронет трассу А-181 из Выборга в Светогорск, дорогу из Петербурга к границе с Белоруссией и трассу "Магистральная".

Автомобильное движение на Васильевском острове закроют из-за прокладки теплосети.

Фото: pixabay; пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"