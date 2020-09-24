Пума пять минут гналась за туристом и попала на видео

По словам американца, пума периодически пыталась атаковать и скалила зубы.

Пума устроила погоню за туристом в каньоне вблизи американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта. На видео обратило внимание издание Times Now News.

Мужчина в одиночку отправился в каньон Биг-Коттонвуд. Он рассказал, что был примерно в двух километрах от парковки, когда услышал странный звук, в пяти метрах он увидел пуму. Животное начало преследовать туриста. Мужчина в течение пяти минут медленно отступал до тех пор, пока пуме не надоело гнаться за ним.

По словам американца, пума периодически пыталась атаковать и скалила зубы.

В прошлом году, также в Юте мужчина прогнал дикую пуму отборным матом.

Видео: Youtube/FOX 13 News Utah