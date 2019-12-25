Адвокат подозреваемого уже подал апелляцию на решение суда.

Puls24: в Австрии приговорили к пожизненному заключению убийцу чеченского блогера Мартина Бека. Журналисты с местного телеканала уточнили, что речь идет о 48-летнем фигуранте расследования Сар-Али А. Решение о наказании для него избрал суд города Корнойбург. В настоящее время сторона защиты уже подала апелляцию на данное постановление, поэтому пока что вердикт не имеет законной силы.

Авторы издания Kurier уточнили, что судебный процесс шел в условиях строжайшей безопасности. Фото- и видеосъемку в здании запретили. Подозреваемого одели в специальный защитный жилет. Сар-Али А. отказался признавать вину в гибели россиянина.

Напомним, что попросившего убежища из России чеченца убили вечером 4 июля 2020 года в городе Герасдорф около Вены. Прокурор из Нижней Австрии Фридрих Кель прессе о том, что погибший — чеченского происхождения. Позже правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в трагедии. Оба находятся в СИЗО.

Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности.

Фото: Pixabay.com