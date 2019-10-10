Птицефабрика из Ленобласти частично компенсирует дефицит свинины в Китае

Птицефабрики "Северная" и "Войсковицы" в Ленинградской области получат более 4,5 млрд рублей от таиландской компании Charoen Pokphand Foods (CP Foods). Деньги направят на модернизацию и увеличение мощностей птицефабрик. Об этом сообщил "Коммерсант".
Инвестиции должны увеличить мощность производителей мяса цыплят на 10% или до 272 тонн в год. Продукцию инвестор планирует перенаправлять в Китай.
Подписание соглашения CP Foods с правительством Ленобласти ожидается 4 сентября.
Ранее инвестор достроил детский сад в Курортном районе.
Фото: pixabay
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