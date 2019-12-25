Инвестор достроил детский сад в Курортном районе

3-этажное здание с подземным этажом имеет общую площадь в 1607 квадратных метров.

В рамках программы строительства инвестиционных социальных объектов в Петербурге еще один детский сад сдан в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения теперь есть у застройщика ЖСК "Сестрорецкий разлив".

Детский сад на 75 мест будет располагаться в Сестрорецке, на Гагаринской улице. Как сообщил портал "Строительный Петербург", 3-хэтажное здание с подземным этажом имеет общую площадь в 1607 квадратных метров на территории ЖК "Дом у Разлива". Также там оборудованы игровые площадки со спортивными зонами.

В здании детсада есть помещения для 4-х детских групп, в том числе – ясельная группа на 15 детей.

Здание оснащено в соответствии с современными требованиями к дошкольным образовательным учреждениям. Сейчас инвестор передает детское учреждение в городскую собственность.

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Фото: "Строительный Петербург"