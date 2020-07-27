Эксперт рассказал об особенностях бетонирования строящегося корпуса "Госпиталя для ветеранов войн"

Объект планируют возвести в рекордные сроки и сдать к началу декабря 2020 года.

В Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" на Народной улице. Объект планируют возвести в рекордные сроки и сдать к началу декабря 2020 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Начальник испытательной лаборатории ООО "Лентехстрой" Ирина Джанашия рассказала о том, как проходят работы по бетонированию здания. Рабочий день на площадке начинается в 8 утра и продолжается до приемки первых миксеров бетонной смеси. Как рассказала эксперт, при строительстве используется технология естественного твердения, которая положительно сказывается на характеристиках бетона и на его долговечности.

Мы ухаживаем за бетоном обязательно. У нас журнал ухода, мы постоянно проводим влажностный контроль, о чем ведется запись в журнале ухода за бетоном. Ирина Джанашия, начальник Ирина Джанашия

Новый корпус госпиталя рассчитан на 302 койки. В учреждении будут лаборатория, неврологическое и хирургическое отделения, реанимация и отделение интенсивной терапии. При необходимости "Госпиталь для ветеранов войн" могут быстро перепрофилировать для лечения пациентов с инфекцией.

Ранее руководитель строительства рассказал о темпах возведения корпуса Госпиталя для ветеранов войн.

Видео: Строительный Петербург