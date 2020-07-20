Руководитель строительства рассказал о темпах возведения корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Объект планируют возвести уже к началу декабря 2020 года.

В Петербурге продолжаются работы по строительству здания лечебно-диагностического корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" на Народной улице. Объект планируют возвести уже к началу декабря 2020 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как рассказал руководитель строительства Константин Шабалин, сейчас уже закончены работы по разработке котлована, установке фундаментной плиты, идет установка монолитных конструкций первого этажа.

У нас организован круглосуточный режим работы. В целом график выдерживается, поставленные сроки должны исполнить вовремя. Константин Шабалин

После возведения монолитной коробки начнется "заливка" первого этажа, последующих типовых этажей, устройство кровли и так далее. На финальном этапе будут установлены оборудования и инженерные системы объекта. Как отметил Константин Шабалин, строительство упрощает система "норд-фасад" – это быстровозводимая конструкция создается сразу с установкой оконных блоков, а также внутренней и внешней отделкой.

Контроль здесь постоянный. Мы выделили помещения для представителей органов надзорных служб, все наблюдают за нами, в том числе, онлайн, при помощи видеонаблюдения. Комитет по строительству контролирует все процессы. Константин Шабалин

Для справки: Новый корпус госпиталя представляет собой высокотехнологичный стационар на 302 койки. В пятиэтажном медучреждении разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. В случае необходимости корпус быстро смогут перепрофилировать для инфекционных больных.

К концу 2020 года в Стрельне появится новое здание поликлиники.

Видео: портал "Строительный Петербург"