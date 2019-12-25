Сюда переедут все отделения из поликлиники на Фронтовой улице.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что к концу 2020 года в Стрельне появится новое здание поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что здание появится на Львовской улице. Поликлиника №122 рассчитана на 340 посещений в смену.

После ввода оно "закроет" четверть существующего в районе дефицита, — отметили в пресс-службе городской администрации. пресс-служба Смольного

Отмечается, что площадь поликлиники более 10 тысяч квадратных метров. Планируется, что в это здание переедут все отделения из поликлиники на Фронтовой улице.

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Фото:gov.spb.ru