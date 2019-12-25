Новый детский сад в Петергофе примет детей 1 сентября

Детсад принят долгостроем.

1 сентября 2020 года детский сад №9 на Парковой улице в Петергофе (микрорайон Ропша) наконец-то откроет свои двери для 110 дошкольников.

В детсаду есть бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога, помещения для кружков. Глава города отметил, что в строительстве соцобъектов наступает переломный момент. Так, считает губернатор, в детских садах должны быть бассейны, а в школах – два бассейна: для младших и старших классов. Власти Петербурга возвращаются к вопросу долгостроев, недостроев и стараются решать проблему.

Ранее мы писали, что спорткомплекс с катком и бассейнами в Петергофе откроется в следующем году.

Фото: Администрация Петербурга