Спорткомплекс с катком и бассейнами в Петергофе откроется в следующем году

Объект передадут в собственность Петербурга на безвозмездной основе.

Стало известно, что крупнейший спортивный комплекс в пригороде Петербурга с катком и бассейнами откроют к концу 2021 года. Как рассказали 11 июля в пресс-службе правительства Северной столице, в настоящее время в Петергофе полным ходом идет строительство комплекса – возводятся стены, сооружаются чаши бассейна, монтируются внутренние перегородки.

Площадь нового комплекса – 8,88 тысяч квадратных метров. Для всех желающий откроют крытый каток с искусственным льдом, плавательный бассейн на шесть дорожек и бассейн для обучения плаванию детей. Кроме того, ожидается, что там появится и универсальный спортивный зал.

Фото: gov.spb.ru