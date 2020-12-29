Михаил Ведерников вернулся к привычному графику работы.

Псковский губернатор вылечился от COVID-19. Об этом глава региона Михаил Ведерников рассказал подписчикам в собственном аккаунте в Instagram. Чиновник уточнил, что находился на домашнем лечении, а с понедельника 29 декабря он приступил к работе в обычном режиме.

С болезнью я справился на домашнем лечении и с понедельника уже вошел в привычный рабочий график. Конечно, COVID не прошел без последствий, но они сохраняются у всех в течение нескольких недель. На рабочем процессе это никак не скажется Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Напомним, что днем 18 декабря стало известно о том, что Михаилу Ведерникову пришел положительный тест на наличие коронавируса. Диагноз осложнился двусторонней пневмонией, а также высокой температурой, сильным кашлем и головной болью.

Житель Псковской области попал в больницу после драки с петербургским бомжом.

Видео: Instagram/m.v_007