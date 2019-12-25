Житель Псковской области попал в больницу после драки с петербургским бомжом

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы.

В Петербурге задержали 34-летнего мужчину без определенного места жительства, который избил жителя Псковской области. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали в ночь на 20 декабря. 48-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Позже он рассказал медикам, что у дома №38/1 по проспекту Науки вступил в конфликт с незнакомцем, после чего был им избит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV