Таксист изнасиловал подвыпившую 19-летнюю петербурженку

После этого он довез ее до Мариинской больницы.

Таксист изнасиловал в машине 19-летнюю петербурженку. Девушка сама обратилась в полицию. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Петербурженка обратилась в полицию 23 декабря в 00:00. Она рассказала, что 22 декабря в период с 01:00 до 02:00 она в состоянии алкогольного опьянения вышла из кафе на Невском проспекте, 52. Она остановила неустановленный автомобиль такси, водитель был кавказской национальности. Таксист отъехав на небольшое расстояние во дворы ,пересел на заднее сиденье, где, применив к девушке физическую силу, изнасиловал. После чего, по её просьбе довез до Мариинской больницы, а потом скрылся с места.

Примет преступника заявительница не запомнила, так находилась в состоянии алкогольного опьянения. За помощью медиков девушка не обращалась, телефонограммы из больницы не было.

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Фото: Piter.tv