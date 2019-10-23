В Псковской области несогласным с закрытием отделения больницы согласовали митинг на кладбище

Организаторы заявили, что им придётся согласиться с таким местом митинга.

В Невельском районе Псковской области несогласным с закрытием инфекционного отделения местной больницы согласовали митинг на братском кладбище. Такое решение принял глава администрации муниципалитета Олег Майоров. Об этом пишет издание "Север.Реалии" со ссылкой на организатора митинга Екатерину Клокову.

Она рассказала, что планировала устроить протестную акцию в центре города. Однако чиновники в официальном ответе указали, что Невельском районе только одно специализированное место для публичных мероприятий — и оно в границах братского кладбища воинов Советской армии по ул.М. Маметовой. В ответе администрации указано, что проведение публичных мероприятий и пикетов в местах, для того не предназначенных, будет считаться нарушением закона.

Екатерина Клокова заявила, что ей придётся согласиться с таким местом митинга, так как для людей важно публично высказать своё недовольство закрытием отделения. Она подчеркнула, что у них нет другого выбора.

Не хотелось бы, чтобы это было воспринято как неуважение к погибшим, но этот перенос – не наше решение. Екатерина Клокова, организатор митинга

Она подчеркнула, что жители района против закрытия инфекционного отделения больницы и требуют, чтобы губернатор Псковской области Ведерников их услышал.

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