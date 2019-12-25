Город Дно стал самым матерящимся в России

Город Дно в Псковской области стал самым матерящимся в России. Об этом говорят исследования агентства "Интериум", пишет "360".
Специалисты отмечают, что жители данного населённого пункта пользуются нецензурной бранью чаще всех в РФ. Индекс дна - 1786,05. Второе место занял Краснодар с индексом — 131,87. Это меньше Дна в 13 раз.
Третье почётное место заняла Москва.
Авторы исследования подчёркивают, что в 2020 году россияне стали больше материться в сети. Их словарь нецензурной лексики также увеличился в два раза. Вполне возможно, что это обусловлено пандемией и прочими трудностями.
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Фото: pixabay.com
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