Уткин оскорбил "Зенит" после провального старта в Лиге чемпионов

Сине-бело-голубые уступили "Брюгге" со счетом 1:2.

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин резко ответил на шутку журналиста Василия Конова, который после поражения "Зенита" в матче против "Брюгге" заявил, что сине-бело-голубые не могут залечь на дно, потому что там "Динамо". В своем Telegram-канале Уткин написал, что "Зенит" не может залечь на дно по другой причине – "он неизбежно всплывает".

Напомним, матч между "Зенитом" и "Брюгге" состоялся 20 октября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу бельгийского футбольного клуба. По итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов сине-бело-голубые занимают третье место в группе F. Лидирует в турнирной таблице итальянский ФК "Лацио".

Ранее Семак объяснил поражение "Зенита" в матче с "Брюгге".

Фото: ВКонтакте / Василий Уткин