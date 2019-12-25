Семак объяснил поражение "Зенита" в матче с "Брюгге"

Игра прошла на "Газпром Арене".

Тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что петербургский клуб проиграл в матче против "Брюгге" в "Лиге Чемпионов" из-за нескольких ошибок. Домашний матч с бельгийской командой завершился 20-го октября со счетом 2:1.

Те ошибки, которые мы допустили, конечно, напрямую повлияли на ход матча. Первая ошибка — когда мяч в руку попал, прикрывал корпусом Барриос, и в моменте со вторым пропущенным мячом наши защитники сыграли не так, как следовало. Это индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным мячам. уточнил Семак.

Также наставник сказал о том, что до пропущенного мяча атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно. Терять очки в домашнем матче обидно, однако надо готовиться к следующей игре.

Ранее Кержаков озвучил задачу "Зенита" в Лиге чемпионов.

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_sema