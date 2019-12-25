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"Зенит" проиграл в домашнем матче со счетом 1:2
Сегодня, 22:11
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smirenny

"Зенит" проиграл в домашнем матче со счетом 1:2

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Счет открыли бельгийцы.

В Петербурге завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На поле встретились игроки команд "Зенит" и "Брюгге". Для петербургской команды встреча закончилась поражением. 

Сине-бело-голубые пропустили мяч первыми: на 63 минуте нападающий противника забил гол. Сравнять счет удалось на 74 минуте. Гости вырвались вперед в добавленное время благодаря голу Шарля де Кетеларе.

Следующий матч "Зенита" против "Рубина" пройдет в Петербурге 24 октября в рамках чемпионата РПЛ.

Ранее мы писали, что Кержаков озвучил задачу "Зенита" в Лиге чемпионов. 

Фото: Piter.TV

Теги: брюгге, зенит, лига чемпионов, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Картина дня,

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