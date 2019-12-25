Определён подрядчик строительства ПНИ в Павловске

ООО "Сотэкс" исполнит заказ ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" за 3,7 млрд рублей.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" назвало компанию-подрядчика для строительства Психоневрологическгога интерната в Павловске за начальную цену контракта в 3,725 млрд рублей. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, победителем тендера стало ООО "Сотэкс".



Напомним, что трехэтажное учреждение, рассчитаное на 300 человек, появится на Колхозной улице. В его состав войдут 2 корпуса.

Сроки строительства остались теми же, что и при объявлении тендера – 31 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что здание для межрайонного подразделения ФНС на проспекте Науки оценили в 1,1 млрд рублей.

Фото: zakupki.gov.ru (рабочая документация)