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Определён подрядчик строительства ПНИ в Павловске
Сегодня, 14:20
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Определён подрядчик строительства ПНИ в Павловске

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ООО "Сотэкс" исполнит заказ ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" за 3,7 млрд рублей.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" назвало компанию-подрядчика для строительства Психоневрологическгога интерната в Павловске за начальную цену контракта в 3,725 млрд рублей. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, победителем тендера стало  ООО "Сотэкс".

Напомним, что трехэтажное учреждение, рассчитаное на 300 человек, появится на Колхозной улице. В его состав войдут 2 корпуса.

Сроки строительства остались теми же, что и при объявлении тендера  – 31 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что здание для межрайонного подразделения ФНС на проспекте Науки оценили в 1,1 млрд рублей.

Фото: zakupki.gov.ru (рабочая документация)

Теги: госзакупки, павловск, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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