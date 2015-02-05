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В Павловске построят психоневрологический интернат более чем за 3 млрд рублей
Сегодня, 15:46
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В Павловске построят психоневрологический интернат более чем за 3 млрд рублей

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Учреждение будет состоять из двух корпусов. Одновременно оно сможет принять 300 человек.

Комитет по госзаказу Петербурга разместил тендер на строительство здания для размещения психоневрологического интерната в Пушкинском районе города. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, максимальная цена контракта на новый соцобъект составляет 3,7 млрд рублей. 

Интернат расположат на Колхозной улице в Павловске. Подрядчику, который станет победителем в результате торгов, необходимо будет построить 2 корпуса, рассчитанных на одновременное проживание 300 человек. Согласно проекту, главное здание будет трехэтажным, в нём расположат 6-ти крупных блоков, 2 из которых будут предназначены для принятия пищи и спортивно-реабилитационных занятий, а остальные отведены под жилые и административные помещения. 

Во втором корпусе будет располагаться хозяйственная часть учреждения. Её соединят с основным объектом с помощью подхемного перехода.

Планируется ввести психоневрологический интернат в эксплуатацию до конца 2024 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 8 сентября. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург закупает технику для уборки внутриквартальных территорий на 743 млн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, пни, санкт-петербург, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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