Петербург закупает технику для уборки внутриквартальных территорий на 743 млн рублей

Для работы коммунальщиков будут приобретены новые уборочные машины и погрузчики.

Комитет по госзаказу Петербурга планирует приобрести новую спецтехнику для обеспечения уборки внутриквартальных территорий Северной столице. Согласно информации на портале ЕИС, с которой ознакомился Piter.TV, было размещено 3 закупки на общую сумму 743 млн рублей.

Исполнителям необходимо поставить в город уборочные машины на базе трактора с отвалом и щеточным оборудованием: 80 из них предоставят в пользование жилищных агентств Выборгского, Кронштадтского, Курортного и Приморского районов не позднее 1 декабря. Начальная цена контракта составила 178,5 млн рублей. Ещё 85 единиц такой же техники передадут коммунальщикам Калининского, Колпинского, Красногвардейского, Невского и Фрунзенского районов в аналогичные сроки. Эта закупка оценена почти в 264 млн рублей.

Кроме того, для Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского и Петродворцового районов планируется приобрести 60 универсальных мини-погрузчиков с бортовым поворотом за 300,7 млн рублей.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 29 августа и 5 сентября.

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Фото: комитет по благоустройству Петербурга