ГУП "Водоканал" оценил строительство нового коллектора на севере Петербурга в 5 млрд рублей

Сооружение необходимо ввести до 31 декабря 2028 года.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ищет подрядчика для строительства тоннельного канализационного коллектора на участке от пересечения Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей до шахты у Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском проспекте. Начальная цена контракта на данный момент составляет чуть более 5 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

В проекте обширного сооружения предусмотрены шахты, камеры, насосная станция и канализационные сети. Будущему исполнителю поручат 2 этапа работ, на первом из которых будет выполнено переключение общесплавной сети. Затем пройдет строительство самого коллектора до проектируемой канализационной насосной станции 2000/2500 мм диаметром и примерно 1 км в длину. Кроме того, будут возведены напорная сеть, шахты, камеры и щитовые затворы.

На втором этапе мероприятия будут проходить на участке длиной почти 3 км от перекрестка Коломяжского проспекта и улицы Генерала Хрулева до будущей шахты на Приморском проспекте. Специалисты продолжат строительство шахт и водобойных камер, а также стояков и водоприемных воронок.

Объект необходимо полностью сдать до 31 декабря 2028 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 5 сентября.

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