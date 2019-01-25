Здание для межрайонного подразделения ФНС на проспекте Науки оценили в 1,1 млрд рублей

Объект будет состоять из семи наземных и одного подземного этажа. Ввести его в эксплуатацию необходимо до конца сентября 2024 года.

Управление ФНС РФ по Петербургу ищет компанию, которая построит новое здание для межрайонной инспекции ведомства№18. Piter.TV ознакомился с данными, представленными на портале госзакупок, и убедился, что за возведение административного объекта назначена внушительная начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей.

Подрядчику поручат создать здание площадью 7,8 тыс. кв.м. на проспекте Науки (Калининский район). Технически оно будет восьмиэтажным, однако самый нижний этаж необходимо оборудовать под землёй. Согласно проекту, визуально объект будет разделён на 2 корпуса с контрастной наружной отделкой.

В общей сложности в ИФНС будут работать 353 сотрудника. Посетители и персонал смогут попасть в здание через главный и служебный входы. На подземном этаже подрядчику необходимо предусмотреть автостоянку на 59 машино-мест, а также экспедиционную и комнату отдыха младшего обслуживающего персонала. Первый этаж займут тамбуры и вестибюли для посетителей и сотрудников, операционный зал на 20 окон, кабинет ОРСН на 3 места, переговорная, пост охраны, обеденный зал на 40 мест, раздевалки, санузлы и медпункт. На втором этаже будут располагаться кабинеты сотрудников, серверная, отдел информационной безопасности, ремонтная мастерская, копировальная, помещение "ФКУ Налог сервис", архив с комнатой приема документов, комната отдыха.

Третий этаж будет предназначен для двух основных помещений – кабинета начальника инспекции с приемной и зала совещаний. Пространство с четвертого по шестой этажи выделят под рабочие кабинеты с кладовыми и санузлами, а на последнем этаже в проекте обозначены просторный холл и конференц-зал на 175 мест для персонала.

Связь между этажами обеспечат 2 лифта и 2 лестничные клетки. В здании предусмотрены пандусы для посетитлей с ограниченными возможностями здоровья.

Ввести объект в эксплуатацию необходимо до конца сентября 2024 года. Подать заявку на участие в элекронном аукционе можно будет до 20 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что проект расширения зон платной парковки на Васильевском и Крестовском островах оценили в 94 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)