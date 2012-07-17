Проект расширения зон платной парковки на Васильевском и Крестовский островах оценили в 94 млн рублей

Определить точные места для стоянки автомобилей необходимо до конца августа 2023 года.

ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" объявил тендер на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки в Василеостровском районе и на Крестовском острове. Максимально за услугу готовы заплатить 93,9 млн рублей, выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок.

Подрядчику поручат подготовить итоговый расчет по установке и демонтажу дорожных знаков, демаркировке старой и нанесению новой разметки, и, отдельно, по установке новых паркоматов и табло с информацией. Список конкретных адресов, по которым оборудуют парковки, необходимо согласовать с заказчиком. Представить готовую документацию необходимо не позднее конца августа 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что почти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV