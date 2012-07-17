  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проект расширения зон платной парковки на Васильевском и Крестовский островах оценили в 94 млн рублей
Сегодня, 14:08
140
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Проект расширения зон платной парковки на Васильевском и Крестовский островах оценили в 94 млн рублей

0 0

Определить точные места для стоянки автомобилей необходимо до конца августа 2023 года.

ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" объявил тендер на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки в Василеостровском районе и на Крестовском острове. Максимально за услугу готовы заплатить 93,9 млн рублей, выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок.

Подрядчику поручат подготовить итоговый расчет по установке и демонтажу дорожных знаков, демаркировке старой и нанесению новой разметки, и, отдельно, по установке новых паркоматов и табло с информацией. Список конкретных адресов, по которым оборудуют парковки, необходимо согласовать с заказчиком. Представить готовую документацию необходимо не позднее конца августа 2023 года. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 сентября. 

Ранее мы сообщили о том, что почти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, госзакупки, платная парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии