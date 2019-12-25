Почти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на возведение архивного комплекса для казенных учреждений города на Заневском проспекте. Судя по информации портала госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, на строительство и завершение рабочей документации планируют выделить без малого 1,8 млрд рублей.
Комплекс будет предназначен для двух учреждений – "Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга" и "Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга". Он будет представлять из себя восьмиэтажное здание с подвалом. На первых двух этажах расположат помещения для посетителей (гардероб, вестибюль, переговорные, актовый зал, библиотеки). Кроме того, там будут находиться административные помещения и реставрационные мастерские.
С третьего по седьмой этажи проектом предусмотрены архивохранилища. Помещения на самом верхнем этаже будут служить для размещения инженерных сетей и венткамер. Помимо лестничных клеток, подрядчику необходимо предусмотреть 5 грузопассажирских лифтов.
Завершить работы нужно до 30 ноября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 4 октября 2022 года.
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Фото: Pxhere
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