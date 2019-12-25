Почти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе

Восьмиэтажный объект будет предназначен для двух городских учреждений. Завершить работы нужно до 30 ноября 2024 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на возведение архивного комплекса для казенных учреждений города на Заневском проспекте. Судя по информации портала госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, на строительство и завершение рабочей документации планируют выделить без малого 1,8 млрд рублей.

Комплекс будет предназначен для двух учреждений – "Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга" и "Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга". Он будет представлять из себя восьмиэтажное здание с подвалом. На первых двух этажах расположат помещения для посетителей (гардероб, вестибюль, переговорные, актовый зал, библиотеки). Кроме того, там будут находиться административные помещения и реставрационные мастерские.

С третьего по седьмой этажи проектом предусмотрены архивохранилища. Помещения на самом верхнем этаже будут служить для размещения инженерных сетей и венткамер. Помимо лестничных клеток, подрядчику необходимо предусмотреть 5 грузопассажирских лифтов.

Завершить работы нужно до 30 ноября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 4 октября 2022 года.

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