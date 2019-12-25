На ремонт бассейна на Гжатской улице максимально выделят 174,2 млн рублей

Работы необходимо выполнить до конца января 2024 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на проведение капремонта бассейна в доме 4Б по Гжатской улице. Судя по информации портала госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, максимально на эти цели будет направлено 174,2 млн рублей.

Исполнителю поручат выполнить отделку вспомогательных помещений, уложить керамогранит и провести штукатурные работы. Чаши бассейна бетонируют с заменой гидроизоляции, а затем выполнят монтаж нового саноборудования с заменой инженерных сетей.

Окончание работ намечено на 31 января 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 23 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что за ремонт поликлиники №94 на Товарищеском проспекте возьмётся ООО "Сантехстрой".

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