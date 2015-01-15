Психологи дали советы, как избавиться от собственного "Дня сурка"

2 февраля во всём мире отмечают День сурка.

День сурка – традиционный праздник в США и Канаде, который отмечают 2 февраля. Согласно приметам, именно сегодня просыпаются сурки. Если животное вышло из норы и не увидело собственную тень, то ожидается теплая весенняя погода. Если же сурок вернулся обратно в нору, значит зима будет долгой и холодной. Когда животное вовсе отказываться возвращаться в нору, то ожидается таяние снега и холодная весна.

Интересные факты о Дне сурка можно узнать по ссылке. Piter.TV связался с представителями Ленинградского зоопарка и узнал, что сурки 2 февраля 2021 года еще спят в своих домиках. В зоопарке сурков не будят, а дожидаются, когда они сами проснутся.

Как событие День сурка обрел известность в России после выхода одноименной комедии Гарольда Рамиса с участием Билла Мюррея, в которой главный герой проживал один и тот же день много раз. В последнее время в схожей "ситуации" оказались люди по всему миру – из-за ограничительных мер по коронавирусу приходилось оставаться дома и наслаждаться жизнью не в полной мере.

Специалисты рекомендуют не зацикливаться на мыслях о пандемии и искать возможности порадовать себя. Психолог Юлия Красикова напомнила, что можно самому себе по-разному создавать приятные моменты.

Человек - кузнец своего счастья. Можно же самому себе каждый день создавать приятные моменты: прогулки с родными и близкими, чтение книг, просмотр фильмов, например. Думаю, что люди уже привыкли к данным условиям жизни. Человек - очень адаптивное существо – Юлия Красикова.

Психолог отмечает, что если ваша жизнь напоминает "День сурка", не стоит пренебрегать помощью специалистов.

Если патологически не получается радоваться жизни, то необходима психологическая помощь. Она оказывается людям, которым нужна поддержка специалистов. Например, если у человека болит зуб, то он идёт к стоматологу его лечить. Но никак не идет встречаться с друзьями в надежде на то, что это решит его проблему. Главное - не бояться – Юлия Красикова.

Психолог по вопросам взаимоотношений Анастасия Иванова считает, что в связи с пандемией нам необходимо прикладывать больше усилий, чтобы наша жизнь стала яркой и насыщенной.

Мы привыкли к одному образу жизни, когда мы вправе им управлять. Сейчас чуть иначе в связи с пандемией, нам необходимо больше прикладывать усилий, чтобы дни наши не были рутинными и однообразными – Анастасия Иванова.

Психолог рекомендует начать делать то, на что раньше не хватало времени или желания. Например, начать учиться готовить или чаще выезжать за город с семьей.

Нужно видеть и искать нечто новое и интересно в обыденных вещах. Например, ходить в магазин не привычным путем, а найти новый – Анастасия Иванова.

Многие люди ежедневно задаются вопросом: "Как изменить свою жизнь?". На этот вопрос отвечает психолог, Анастасия Ксенофонтова. Специалист рекомендует начать слушать себя.

За этим словосочетанием стоит большая работа, поскольку за этим люди и приходят на психотерапию. Не все описывают свою жизнь как "День сурка", чаще всего люди говорят о том, что из неё пропала новизна. Люди так и живут, не видя выхода из серости и уныния. "День сурка" люди называют в том в случае, когда проживают "не свою" жизнь – Анастасия Ксенофонтова.

Ксенофонтова рекомендует не забывать и слышать свои "хочу", чтобы жизнь не превращалась в "День сурка". Специалист отмечает, что у человека должен быть баланс между "надо" и "хочу".

Стоит обратить внимание на свои потребности и на себя самого. Перевести фокус с других забот и нужд и перевести на свои: позаботиться о себе, своём теле, устроить выходной для себя – Анастасия Ксенофонтова.

Текст: Анастасия Свиридонова / Piter.tv

Фото: Sony / Columbia Pictures Corporation, Pixabay