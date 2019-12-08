Психолог считает, что Плющенко никогда не будет тренером

Он считает, что тренером может стать средний спортсмен.

Психолог и доктор медицинских наук Вадим Гущин в интервью изданию "Спорт день за днем" поделился мнением о перспективах двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко стать тренером.

Плющенко – звезда фигурного катания, но он не был и никогда не будет тренером. Все лучшие тренеры во всех видах спорта – это средние спортсмены. Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Елена Чайковская – они не были великими фигуристами. Из выдающихся спортсменов не получаются тренеры, они могут быть только менеджерами. Это касается и наших футболистов. Вадим Гущин, психолог

Напомним, 6 октября стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Она была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Ранее хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейзенгауз назвал "фарсом" обвинения в отсутствии внимания к фигуристке.

Видео: YouTube / Olympic, Спорт-Экспресс