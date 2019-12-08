Хореограф из группы Тутберидзе рассказал об уходе фигуристки Трусовой

Он назвал "фарсом" обвинения в отсутствии внимания к спортсменке.

Хореограф Даниил Глейхенгауз в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Он назвал "фарсом" обвинения в отсутствии внимания к спортсменке. По слухам, из-за этого Трусова приняла решение сменить тренера. Глейхенгауз отметил хорошую форму фигуристки, когда она готовилась к чемпионату мира. Турнир должен был пройти в марте 2020 года в Монреале, но его отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Мы переживаем за каждого спортсмена и поддерживаем их как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо еще в жизни. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так! Даниил Глейхенгауз, хореограф

Напомним, 6 октября стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе. Она была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Ранее Евгений Плющенко подтвердил переход Александры Трусовой в его тренерскую группу.

Видео: YouTube / Sport24ru, Olympic