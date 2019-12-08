Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу

Ранее он отказывался комментировать новость о переходе.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью агентству ТАСС подтвердил переход российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу.

От заявил, что его команда готовит документы о переходе спортсменки из группы тренера Этери Тутберидзе, в которой Трусова занималась с 2016 года.

Думаю, что у нас все получится и мы добьемся высоких результатов. Ждем возвращения тренировкам, все соскучились по льду, а лично мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей. Евгений Плющенко, экс-фигурист

Сегодня, 6 октября стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе. Она была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Ранее Евгений Плющенко отказался комментировать новость о переходе Трусовой в его группу.

Видео: YouTube / Olympic