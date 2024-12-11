Психолог объяснила растущий скепсис петербуржцев ко Дню Святого Валентина

Почему люди в браке так не любят 14 февраля — объяснила Piter.TV семейный психолог.

Недавний социологический опрос показал, что День святого Валентина менее популярен среди семейных пар Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чем среди одиноких людей. Почти половина респондентов равнодушна к этому празднику, а каждый пятый его не поддерживает или ненавидит. Женщины относятся к 14 февраля более лояльно, чем мужчины (26% против 18%), как и молодёжь до 35 лет (30% положительных отзывов). Некоторые отказываются от праздника, считая его "не нашим", предпочитая отмечать 8 июля (День семьи, любви и верности).

"Семейные пары скептически относятся к этому дню, потому что романтика и конфетно-букетный период, характерные для добрачных отношений, в браке часто угасают или трансформируются. Проявления любви становятся другими. Мужчины проявляют любовь по-своему, но женщинам часто хочется большего: комплиментов, подарков, внимания". рассказала Piter.TV семейный психолог Наталья Смирнова

В современном мире важно работать над отношениями, в том числе с точки зрения психологии. В гармоничных семьях Дню святого Валентина не придают особого значения — это просто один из поводов для праздника. В семьях, где много конфликтов и недопонимания, этот день может стать причиной новых ссор.

Разница в отношении к празднику между молодым и старшим поколениями объясняется тем, что молодые люди, как правило, либо недавно вступили в брак, либо ещё не состоят в браке. Они более открыты к новым впечатлениям и проще относятся к таким праздникам, не задумываясь об их происхождении. Они живут ярче и интенсивнее. Для старшего поколения это может быть "лишним телодвижением, добавила эксперт в разговоре с Piter.TV.

Важна не привязка к конкретному празднику, а поддержание гармонии и проявление любви и заботы друг о друге в течение всего года. Нужно понимать, что мы живём в коллективном сознании.Если все празднуют 8 марта или Новый год, сложно остаться в стороне. Это на уровне инстинкта.

Однако психолог подчёркивает, что главное — не привязываться к конкретным датам, а создавать атмосферу праздника и комфорта каждый день:

"Я всегда за то, чтобы в жизни было классно каждый день. Чтобы каждый день был поводом для проявления внимания".

По наблюдениям психолога, в последние годы мужчины стали уделять больше внимания поддержанию гармонии в семье. Они делают сюрпризы вне праздников: спа-процедуры, массаж, совместные поездки. А ожидание праздника от события к событию может привести к депрессии. Когда праздник становится частью жизни чаще, люди понимают, что жизнь вполне интересна и очень хороша.

Психолог советует парам, у которых возникают конфликты из-за отношения к праздникам, помнить о важности ежедневной заботы и внимания. А одиноким людям эксперт рекомендует начать с любви к себе:

"Если вы понимаете, что значит любить себя, то вы понимаете и то, что значит любить друг друга. Когда начинается работа с парой, сначала проводятся совместные консультации, чтобы люди поняли, в каком направлении они движутся. Важно, чтобы каждый человек раскрылся, чтобы начались изменения, направленные на укрепление семьи и гармонизацию отношений, чтобы было больше понимания. Люди должны понимать, почему происходят эти изменения. В моей практике все семейные пары, которые начинали с совместных консультаций, сохраняли семью. Я считаю, что с точки зрения государственности, для поддержания демографии и рождаемости стоило бы обратить на это внимание. Когда люди понимают, что происходит в паре, это очень важно. Потому что, когда только один член семьи работает над собой, возникают разные состояния: не всегда всё "классно", могут быть апатия, уныние, злость. А когда партнёр не понимает, что происходит, он не знает, как подойти, как помочь. Поэтому семейным парам, конечно, лучше справляться со всем вместе".

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